Bergessio: “Catania il momento migliore della carriera. Ho un rimpianto”

Gonzalo Bergessio si racconta e lo fa in una bella ed interessante intervista ai microfoni di Olé. L’ex attaccante anche del Catania ha parlato di diversi aspetti della sua carriera. Adesso al Nacional, il classe 1984 ha ripercorso alcune delle tappe fondamentali della sua vita calcistica.

Bergessio: “A Catania il momento migliore”

L’attaccante è tornato subito sul periodo in Italia raccontando il momento migliore della sua carriera ma anche qualche rimpianto: “Il mio top? Sicuramente in Italia, a Catania. In queli anni ero davvero ad un ottimo livello. Le persone lì mi amano molto”, ha detto Bergessio. “Ma ho anche avuto un’alta performance anche al Racing e al San Lorenzo. Quel periodo fu molto buono, prima di andare in Italia”. Ma a proposito di Serie A e calcio italiano, per l’attaccante anche qualche rimpianto. “Sarei dovuto andare in prestito alla Lazio quando ero alla Sampdoria, ma un giocatore brasiliano non voleva trasferirsi alla Sampdoria come contropartita. Ero già sull’aereo quando mi dissero che non se ne faceva più nulla, il brasiliano si era pentito. Ho dovuto rimanere altri sei mesi. Mi mancava qualcosa di importante: sarebbe stato bello giocare lì”. “Il mio errore più grande è stato andare via dall’Italia e provare il calcio messicano. La cosa non ha funzionato e sono rientrato in Argentina”.