Bergomi, che attacco a Dybala: “Né campione né fuoriclasse…”

Dopo le parole sull’Inter, sua ex squadra, Giuseppe Beppe Bergomi, ridimensione Paulo Dybala. L’ex difensore ha commentato le doti del giocatore argentino della Juventus, in passato accostato anche alla squadra nerazzurra. Nel corso di Sky Calcio Club, ecco le parole che faranno molto discutere: “È un grande giocatore, non è un grande campione né un fuoriclasse. Ci sta che possa partire fuori in questa Juventus dove c’è Cristiano Ronaldo che condiziona tutti gli altri”, ha spiegato l’ex difensore che poi ha rincarato la dose: “CR7 è il campione e fuoriclasse indiscusso sia nella Juventus sia nella nazionale portoghese. Dybala non lo è in nessuno dei due”.

DYBALA E IL CORONAVIRUS