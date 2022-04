Bergomi: “Corsa scudetto Milan e Inter? Ecco cosa condizionerà il finale…”

Parla l'ex difensore

Neppure il tempo di godersi le rispettive vittorie in campionato che Milan e Inter devono già pensare alla Coppa Italia dove saranno rivali nella semifinale di ritorno. Un match importantissimo non solo per il torneo. Infatti, secondo Beppe Bergomi, il derby potrebbe dare uno slancio fondamentale anche nella corsa scudetto.