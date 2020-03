Bergomi: “L’avversario più difficile da marcare? Van Basten…”

Una lunga e fortunata carriera, quella vissuta da Giuseppe Bergomi. L’ex difensore dell’Inter, nel nostro campionato, ha avuto la possibilità di marcare corpo a corpo alcuni dei giocatori più forti al mondo tra gli anni ’80 e ’90. Proprio di questo, ai microfoni di Sky, ha parlato l’ex nerazzurro.

PIU’ FORTE – “Negli anni ’80-’90 i campioni giocavano in Italia. Il migliore in assoluto e il più difficile da marcare è stato Van Basten: era forte sia di testa che di piede, in più era anche cattivo agonisticamente”.

