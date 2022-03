Bergomi vota Gattuso: “Se dovessi scegliere vorrei lui come prossimo CT dell’Italia”

Il pensiero dell'ex storico difensore

IPOTESI - "Sento e leggo nomi su nomi da giovedì sera, come Cannavaro, Gattuso, Pirlo, Ranieri, De Zerbi. I tre ex campioni del mondo sanno come si vince in azzurro, Ranieri sarebbe un selezionatore di grande esperienza, la filosofia calcistica di De Zerbi è simile a quella di Mancini. Se dovessi dire un nome punterei su Gattuso. Ci vuole uno col suo carisma, la sua carica e la sua esperienza per ripartire dopo un momento simile", ha commentato Bergomi. Su quella che sarà la scelta di Mancini di restare o andare via: "Sinceramente ora è difficile dirlo, bisognerebbe essere nella sua testa. Può rimanere se ha voglia di rivalsa e se ha una visione come quella del 2018, viceversa se ha voglia di allenare un club…Ma la risposta può darla solo lui".