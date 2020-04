Bergonzi lancia l’allarme: “Non vedo come si possa ricominciare. E se si ammala un arbitro?”

La ripresa del campionato di Serie A sembra farsi ogni giorno che passa sempre più difficile. Ad esprimere tutte le sue perplessità su un ritorno in campo a breve, a Maracanà, è intervenuto l’ex arbitro Mauro Bergonzi, oggi club manager dell’Albissola.

RIPRESA – “Tutti si aspettavano risposte diverse dal governo per poter ripartire con gli allenamenti da maggio. Sono invece stati messi sempre dei paletti e questo non fan ben sperare per una ripresa. Bisogna pensare che la salute e la sicurezza sono importanti, nessuno può garantire la serenità dei giocatori per andare in campo. In questo momento non abbiamo certezze, si potrà tornare in campo solamente quando queste ci saranno. Ad oggi non vedo come si possa ricominciare. E se si ammala un arbitro? Cosa facciamo?”.