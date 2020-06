Berlusconi: “Il primo amore non si scorda mai, ma il nuovo non può non prevalere. Forza Monza!”

Intervistato da Il Cittadino, Silvio Berlusconi ha parlato di un eventuale “derby” tra Monza e Milan in Serie A, una possibilità che non sembra poi così lontana come qualche tempo fa vista la recente promozione in Serie B del club brianzolo e le svariate dichiarazioni ambiziose da parte dei dirigenti del club.

AL CUOR NON SI COMANDA – “Il mio cuore è diviso a metà fra il mio vecchio, caro Milan e il mio giovane, caro Monza”, ha esordito Berlusconi. “Ma nel caso di un incontro Monza-Milan non potrebbe che battere tutto per il Monza. Il primo amore non si scorda mai, ma il mio nuovo amore in un confronto diretto non può che prevalere sul vecchio. Quindi ancora forza Milan, ma ancora di più forza Monza. E naturalmente forza Italia”.