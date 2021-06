Berlusconi: “Voglio Monza in A. Complimenti al mio Milan. Sulla Superlega…”

Il commento alla stagione calcistica da parte del Cavaliere. Dal suo Monza alla Serie A...

"È stato uno strano campionato, falsato dall'assenza di pubblico. Però voglio fare i complimenti all'Inter, da milanese, per il campionato vinto con un magnifico girone di ritorno e al mio Milan per essere ritornato finalmente in Champions", ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Poi ancora sulle neopromosse che in questa stagione hanno sfidato il Monza: " Per quanto riguarda i nostri competitori in serie B, mi congratulo con l'Empoli, la Salernitana e il Venezia".