Bernardeschi: “Addio Juventus per visioni diverse. Dybala alla Roma fa strano”

L'ex bianconero sull'addio alla Vecchia Signora e non solo.

Sull'avventura alla Juventus: "Mi darei un 7+, poteva funzionare sicuramente meglio qualcosa", ha detto Bernardeschi. "Non sono rimasto perché c’erano visioni differenti. La cosa bella è stato proprio il parlarci nella maniera più sincera possibile, guardandosi in faccia e capire che avevamo proprio visioni differenti. Abbiamo valutato questi cinque anni, volevamo valutare il futuro, poi tante cose portano a delle scelte, non è una questione tattico-tecnico o economica. Le visioni differenti da entrambe le parti ci hanno portato ai saluti. La Juve sta riaprendo un ciclo, ha iniziato l’anno scorso ma è quest’anno che deve ricominciare".