Bernardeschi cambia numero: “Ho scelto il 20 perché…”

L'esterno della Juventus sceglie il numero che ha in Nazionale

FedericoBernardeschi ha deciso di modificare il suo numero di maglia alla Juventus. L’esterno è passato dal 33 al 20 e, attraverso i propri canali ufficiali, ha spiegato i motivi di questa scelta. Facile intuire cosa abbia spinto il calciatore italiano a prendere questa decisione. Alla base di tutto il trionfo in Nazionale con l'Italia dove, appunto, indossa la t-shirt con tale numerazione. "Il numero 20 è stato sudore, sacrificio, amicizia, passione, riscatto, gioia in azzurro! È stato quelle 'notti magiche' di Wembley. Il 20 mi ricorderà per sempre la festa nelle piazze, la gioia nei sorrisi dei bambini, un abbraccio di 60 milioni di persone", ha scritto sul suo profilo Instagram Bernaderschi. "Ora voglio portare con me in bianconero queste stesse emozioni. Continuiamo a vincere! Forza Azzurri, Forza Juve".