Bernardeschi e il racconto horror: “Vestito di nero ho preso un coltello e…”

L’emergenza coronavirus ha colpito anche il mondo del calcio e i giocatori. In casa Juventus anche Federico Bernardeschi ha subito inevitabilmente le conseguenze dell’isolamento. Eccolo, però, protagonista della ‘puntata’ di A casa con la Juve, appuntamento ideato dal club bianconero per trascorrere questi giorni di permanenza forzata nelle proprie dimore.

Come detto, episodio dedicato all’esterno ex Fiorentina che tra calcio e faccende domestiche ha rivelato anche un curioso aneddoto relativo ad uno dei suoi scherzi più riusciti.

A CASA – “Sto molto bene, anche se come tutti un po’ sofferente. Questa situazione ci ha portato lontani da quello che facevamo ogni giorno. Stare a casa è giusto e bisogna farlo. Cerchiamo di stare con le nostre famiglie e di goderci i momenti insieme a loro”, ha detto Bernardeschi che ha aggiunto: “Cosa faccio a casa? Un po’ di allenamento fa bene sicuramente perché ti aiuta a non pensare, più ti alleni e più lo vuoi fare. Poi ascolto musica”.

ANEDDOTO – Spazio poi ad un racconto inedito, sempre riguardante le mura domestiche: “Avevo una casa con delle vetrate che davano su un giardino. Stavamo vedendo un film horror, faccio finta di andare in bagno e vado in cucina a prendere un coltello e vestirmi tutto di nero. Ho cominciato a bussare al vetro col coltello e in casa sono impazziti tutti”.

