Bernardeschi e il rinnovo con la Juventus: “I matrimoni si fanno in due…”

L'esterno bianconero vorrebbe restare a Torino

Federico Bernardeschi si racconta a DAZN e tra difficoltà passate e successi nell'estate 2021 arriva a parlare anche di futuro che spera possa essere ancora a tinte bianconera. L'esterno della Juventus vuole restare alla Vecchia Signora anche se, al momento, non sembrano esserci grossi passai avanti per il rinnovo di contratto.

RINNOVO - "Siamo aperti al dialogo e il mio agente si vedrà con la Juve: la voglia di restare qua c’è, poi ovviamente le cose si fanno in due. Come in un matrimonio... ", ha detto Bernardeschi. "C’è una tradizione nello spogliatoio per cui chi rinnova, paga la cena a tutta la squadra. Se così sarà, sarò ben felice di pagarla".