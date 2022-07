Bernardeschi, futuro in Spagna: ecco chi lo vuole

Quale futuro per Federico Bernardeschi ? Diverse le piste possibili da qui all'inizio della prossima stagione, ma tra Italia ed estero, in queste ore sta vincendo la pista straniera.

Secondo gli ultimi rumors riportati da Sky e non solo, per Bernardeschi ci sarebbe l'ipotesi Spagna, precisamente Liga. L'entourage del calciatore italiano, dopo l'addio alla Juventus, sarebbe in contatto con l'Atletico Madrid che avrebbe fatto un primo sondaggio.