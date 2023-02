Bernardeschi: “Inchiesta stipendi? Faranno buco nell’acqua e vi spiego perché”

Federico Bernardeschi , ex calciatore di Juventus e Fiorentina, è tornato a parlare sull’inchiesta che in questi ultimi mesi sta coinvolgendo la suqadra bianconera tra plusvalenze e stipendi.

Il giocatore, ora in MLS al Toronto, ha parlato a Diretta.it dicendo la sua sull'argomento: "È dura vedere che venga colpita solo una squadra. C’è qualcosa che non è andata per il verso giusto. Penso che non si debba vedere solo la punta dell’iceberg. Si deve anche vedere tutto il resto. La Juventus è il capro espiatorio del sistema, perché è fastidiosa. Perché la Juve vince, ha sempre vinto".

Bernardeschi ha poi spiegato quella che era stata la posizione dei giocatori a proposito del taglio degli stipendi e ha commentato anche le possibili conseguenze per gli atleti: "A mio avviso farebbero un buco nell’acqua, non sta nè in cielo nè in terra. Noi sapevamo lo 0,1%. Ci siamo tolti uno stipendio e abbiamo fatto ciò che è stato richiesto dalla società. Noi non sapevamo nient’altro. Siamo semplicemente andati incontro alle difficoltà del momento che stava vivendo l’Italia intera. Tutto quello che è venuto dopo non riguarda noi giocatori".