Bernardeschi: “MLS atleticamente come Premier League. Alla Juventus penalizzato”

L'ex centrocampista bianconero sulla nuova avventura in MLS al Toronto.

Redazione ITASportPress

Federico Bernardeschi si racconta a Sky dopo l'approdo in MLS al Toronto e le prime sfide già disputate. "Fisicamente la MLS è molto avanti. Atleticamente sembra la Premier League, ovviamente in Inghilterra sono molto più preparati. Ma anche qui si va in quella direzione".

Sulla sua scelta di andare negli States: "C'erano molte offerte e mi sono sentito molto fortunato, avevo la possibilità di scegliere fa sempre piacere. Però penso che la mia scelta sarebbe rimasta uguale. Penso di aver giocato nel miglior top club in Italia, ho fatto una grandissima esperienza e devo tantissimo ai bianconeri. Ho vinto con Juve e Nazionale, avevo bisogno di stimoli in un'altra parte del mondo. Napoli? C'era un forte interessamento, De Laurentiis parlava con il mio agente. E' andata avanti un po', poi la mia situazione si è defilata perché avevo altro per la testa".

C'è spazio anche per un passaggio sul passato alla Juventus e qualche sassolino: "In qualsiasi società, quando c'è un progetto è molto più facile, per tutti. Quando ci sono questi cambi di allenatori, con ognuno che impone le idee, bisogna adattarsi. In questo sono stato penalizzato. Ho dato disponibilità massima a cambiare ruolo molte volte, forse questo mi ha penalizzato. Io di rimpianti non ne ho, mi sono trovato bene con tutti. Anche con Pirlo che voleva farmi giocare terzino... Ma con Andrea ho un bellissimo rapporto", le parole di Bernardeschi.