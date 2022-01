Bernardo Silva svela la vera forza di Guardiola come allenatore…

Il portoghese sul mister catalano

SEGRETO - "Penso che Guardiola abbia davvero diverse caratteristiche. Si può dire sia molto completo come allenatore", ha detto Bernardo Silva. "Non ho intenzione di fare nomi, ma ho avuto allenatori che erano molto bravi tatticamente ma poi, nelle relazioni umane, erano molto deboli; o molto bravi nelle relazioni umane e molto deboli tatticamente. Penso che il più grande punto di forza di Guardiola sia che, oltre ad essere stato un giocatore di altissimo livello, cosa che gli dà una prospettiva di tutto ciò che noi giocatori sentiamo, abbia un lato tecnico molto forte". E ancora: "Certo, non può piacere a tutti, è difficile in una rosa numerosa ma anche in questo senso lui riesce comunque a gestirla. Tiene in panchina giocatori importanti eppure non si creano grossi problemi. Questa è la dimostrazione di quanto sia bravo nella gestione".