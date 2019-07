Bertolacci contro Gattuso: “Mi ha convinto a restare al Milan, ma non mi ha fatto mai giocare…”

Mestiere diverso, situazione identica. Andrea Bertolacci e Gennaro Gattuso sono al momento senza una squadra. L’ex centrocampista è attualmente svincolato, mentre l’ex tecnico del Milan non ha ancora trovato un club dopo l’addio ai rossoneri.

Tra i due sembra però esserci qualche situazione in sospeso. Stando alle parole del calciatore, infatti, le attese nella passata stagione non sono state rispettate e, tantomeno, la parola data. Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Bertolacci ha commentato l’annata al Milan e le promesse mai mantenute da parte del suo ex allenatore.

NON GIOCAVO MAI – “C’è rammarico. Non ho mai avuto la possibilità di dimostrare le mie qualità. È stata una stagione negativa. Se avessi avuto qualche possibilità e non l’avessi sfruttata ok ma mi dispiace per non essermi messo in mostra. Sarà dipeso da diversi fattori, dal fatto che ero in scadenza e dai concetti dell’allenatore, che hanno fatto in modo che ho giocato poco”, ha detto Bertolacci che poi ha rivelato: “Gattuso mi ha convinto in tutti i modi a restare al Milan, giocavamo in tre competizioni e puntava su di me. Ho parlato spesso con lui per capire come era la realtà perché non volevo passare un anno come poi ho passato. Ho dato il massimo ad ogni allenamento ma non venivo chiamato mai per giocare. Anche i compagni mi chiedevano perché non giocavo…”.