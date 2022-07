Besiktas-Sampdoria, probabili formazioni e dove vederla

In campo oggi Besiktas-Sampdoria per un'amichevole di lusso tra i turchi e i blucerchiati. Alle 18 di questa sera, 30 luglio 2022, la formazione di Marco Giampaolo proverà a fare bene in un altro test dopo quelli precedenti che l'hanno vista arrivare fin qui imbattuta. Nonostante le voci di cessione della società e un mercato fin qui non ottimale, la squadra di Genova ha bene in mente l'obiettivo per la prossima stagione e anche questa gara servirà a prepararsi al meglio per il campionato.