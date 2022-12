Betis-Inter, probabili formazioni e dove vederla

Betis-Inter si gioca oggi, sabato 17 dicembre 2022 alle ore 18:00. Sarà una bella amichevole quella tra spagnoli e nerazzurri che servirà alle due formazioni per non perdere la forma e arrivare nel modo giusto alla ripresa dei rispettivi campionati.

Betis-Inter, le ultime

Squadre pronte quelle di Betis e Inter per l'amichevole di oggi fissata per le 18. Gli spagnoli di affideranno probabilmente a Luiz Henrique, Fekir, Egdar e Rodri alle spalle di Borja Iglesias. I nerazzurri, dal canto loro, invece, opteranno per Dzeko e Mkhitaryan nel reparto avanzato. Da capire se in porta ci sarà Handanovic o Onana. Sulla fascia destra spazio a Bellanova vista l'assenza di Dumfries, ancora in vacanza dopo il Mondiale.