Biabiany: “Tercera in Spagna più competitiva della Serie C italiana…”

L'ex esterno anche dell'Inter ha parlato della sua esperienza in Spagna

Redazione ITASportPress

In Italia gli abbiamo visto indossare, tra le altre, le maglie di Inter, Chievo, Parma e Sampdoria ma anche quella del Trapani, sua ultima esperienza nel Bel paese. Parliamo di Jonathan Biabiany che adesso milita in Tercera in Spagna, al San Fernando. L'esterno ha rilasciato un'intervista a Footmercatodove si è concentrato a parlare di molti temi tra cui la decisione di andare in un campionato di terza divisione, l'equivalente della Serie C italiana.

IN SPAGNA - "Sono sorpreso dal livello che c'è qui. Pensavo sarebbe stato più basso ma invece è più alto che in Italia: ci sono le riserve dei club della Liga, tanti giovani promettenti. Qui non ci sono stipendi da prima serie ma ci permettono di vivere bene ed è stata una scelta di vita, avevo bisogno di stare vicino alla mia famiglia. Il contratto scade a giugno, sono già stato contattato in Spagna, all'estero, ovunque: prima parlo col Presidente e poi decidiamo, io voglio continuare a giocare", ha detto Biabiany.

PASSATO - Sebbene ora giochi con tanti ragazzi, nella sua carriera Biabiany ha avuto modo di rapportarsi con grandissimi campioni. A tal proposito il francese ha ricordato: "Mi sono allenato con Adriano, Ibrahimovic, ho iniziato con Figo, con Recoba... Adriano era una forza della natura, completo, veloce, potente. Ha avuto problemi dopo la scomparsa del padre ma è stato il più completo che abbia mai visto". Spazio anche ad Icardi "E' uno dei migliori attaccanti, per come si muove e per la sua efficienza. Non è lui che dribbla e salta i difensori, fa quel che sa fare. Il PSG quando lo ha preso lo conosceva, ma poi con Mbappé, Messi e Neymar davanti, è normale che parta fuori".