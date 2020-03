Bielorussia, il calcio non si ferma. Il presidente: “Sauna e vodka per battere il virus”

La pandemia di Coronavirus continua a diffondersi senza alcun limite in tutto il mondo. Di fronte a questa situazione drammatica, ogni paese ha sospeso le attività sportive professionali, incluso, ovviamente, il calcio. Tuttavia, ci sono anche alcune eccezioni. Ad esempio la lega bielorussa prenderà il via regolarmente oggi dopo aver consultato l’UEFA. Nel paese dell’Europa dell’Est la paura per il contagio non sembra aver ancora avuto un impatto tale da annullare qualsiasi manifestazione. Ad esempio, nella scorsa settimana le partite di Coppa si sono giocate con un pubblico, nonostante i 52 casi di Covid-19 registrati tra gli oltre nove milioni di abitanti. E stasera il Bate Borisov è uscito sconfitto a sorpresa sul campo dell’Energetik-BGU per 3-1.

PARERI – Alexandr Aleinik, capo stampa della federazione bielorussa, ha spiegato ai microfoni del Clarin: “Molti campionati sono stati sospesi, ma la nostra stagione è appena iniziata, dal momento che abbiamo giocato secondo il sistema primavera-autunno. Questa settimana abbiamo giocato la prima giornata”. Insomma, nessun’idea di stoppare il campionato. E il presidente Alexandr Lukashenko non ha trovato raccomandazioni migliori per la popolazione di “andare in sauna, bere vodka e lavorare sodo per uccidere il virus nei corpi”.