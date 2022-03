Bielsa è la nuova idea ‘Loca’ della Bolivia…

Il tecnico ex Leeds potrebbe prendere le redini della Nazionale boliviana

Il Loco piace alla Federcalcio del Paese e la conferma è arrivata dal numero uno Fernando Costa: "Non posso negare che abbiamo avuto dei contatti per Bielsa. Non abbiamo ancora avuto modo di incontrarci ma siamo vicini a lui. Stiamo parlando e valutando diversi nomi di allenatori e allo stesso tempo capire quanta disponibilità economica ci sia da ambe due le parti. Una volta che avremo ogni dettaglio chiaro decideremo come muoverci".