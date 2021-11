Bielsa: “Ecco perchè ho seri dubbi sul futuro del calcio professionistico”

Il tecnico del Leeds ha espresso la sua preoccupazione

Il tecnico del Leeds United, Marcelo Bielsa, ha parlato del futuro del calcio nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Crystal Palace: “Mi rende triste il fatto che il calcio si stia deteriorando. Il calendario è così pieno che non si tiene più in considerazione le preparazione delle squadre. Per questo motivo ho seri dubbi sul futuro del calcio professionistico, che è sempre più incerto. Questo sport è spesso commercializzato e il risultato è di un prodotto sempre peggiore. L’obiettivo è quello di vendere più partite, senza preoccuparsi delle condizioni dei giocatori. Uso i termini ‘dell’industria calcio’, ma per me non è facile parlare così di questo sport”.