Blanc rivela: “Potevo allenare il Barcellona ma poi non si è fatto nulla…”

L'ex calciatore e mister racconta alcuni aneddoti passati e non solo

Si parla del periodo in cui in Catalogna ci fu l'addio di Luis Enrique: "Ho parlato due o tre volte con Eric Abidal. Ovviamente era un sogno allenare una squadra come il Barça, ma non è successo per vari motivi", ha detto Blanc. "Non era il momento o qualcuno pensava non ero preparato per questo. Questa è la vita. C'ero andato vicino anche da calciatore, avevo l'accordo con Cruijff ma poi lui fu licenziato e non se ne fece nulla".