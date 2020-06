Blatter a tutto campo: “Infantino un megalomane. Usa? Fecero pressioni…”

Sepp Blatter è stato presidente Fifa dal 1998 al 2015, un periodo lunghissimo terminato però con le sue dimissioni dopo lo scandalo che investì lui e altri membri del massimo organo mondiale del calcio. L’ex presidente svizzero ha voluto però togliersi qualche sassolino dalla scarpa durante una recente intervista a Keystone-ATS, un’agenzia svizzera.

Infantino megalomane

Parlando dell’attuale presidente Fifa Infantino, Blatter ha dichiarato: “Ha voluto rendere il calcio un’enorme macchina da soldi, portando la Coppa del Mondo a 48 squadre, il Mondiale femminile a 32 e quello per club a 24. Ma è impossibile rendere tutto più grande e subito. Appena preso il potere è stato affetto da megalomania. Non parla più con le varie Federazioni, ma con i capi di stato“.

Pressioni USA

Blatter poi ha parlato delle sue dimissioni, avvenute proprio 5 anni fa: “Mi sono dimesso per la pressione degli Stati Uniti. Hanno detto che doveva saltare la testa. Io ho rimesso il mio mandato e improvvisamente la FIFA non era più un’organizzazione mafiosa per la magistratura statunitense“.