Blatter rivela: “Ho avuto il coronavirus. Febbre alta, ma ora sto bene”

Il coronavirus colpisce davvero tutti. Anche l’84enne svizzero Joseph Blatter, ex presidente della FIFA. Lo ha rivelato lui stesso ai microfoni del The Athletic raccontando la sua esperienza con il Covid-19 e il modo in cui ha affrontato la malattia.

Blatter e il coronavirus

“Sono stato infettato dal coronavirus. Sono stato messo in quarantena per 14 giorni e ora sono tornato e sto bene”, le sue parole. E sulla malattia: “Non ho più sintomi e sono pronto a combattere di nuovo. È avvenuto tutto tre settimane fa circa. Era come se avessi un raffreddore, ma con la febbre alta. C’è stata solo una notte in cui mi sono sentito davvero male. Ero a Zurigo e mentre ero a casa ho contattato il mio medico che mi ha subito mandato in ospedale. Lì mi hanno controllato e mi hanno confermato la positività al Covid-19. Dopo quella sera non ho avuto alcun sintomo per due settimane, ora mi sento bene”.