Blitz soldati israeliani in Palestina: arrestato anche il portiere della Nazionale Naim Abu Aker

Secondo quanto riferito da Palestinian News & Info Agency (WAFA) nella giornata di lunedì, a seguito di un blitz delle forze armate israeliane, ci sarebbe anche il portiere della nazionale palestinese Naim Abu Aker, di 26 anni, tra le persone arrestate.

Come riporta anche il portale Football Palestine su Twitter, l’estremo difensore dell’Ahli Al-Khaleel, meglio noto come Ahli, vincitore nel 2015 anche della coppa della Palestina, sarebbe stato arrestato insieme ad altri tre uomini a seguito dell’intervento della polizia (o forze militari) alle quali lui e gli altri avrebbero provato a resistere. Il tutto sarebbe avvenuto nel campo profughi di Deheishe, a sud di Betlemme, in Cisgiordania.