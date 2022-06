Boateng annuncia: “A fine stagione mi ritiro”

Ha rinnovato il proprio contratto solamente poco tempo fa, con tanto di annuncio show e iniziativa per i tifosi. Ma quella prossima, l'annata 2022/23, sarà l'ultima da calciatore per lui. Parliamo di Kevin-Prince Boateng che nelle scorse ore ha dato l'annuncio parlando in conferenza stampa.

RITIRO - Come detto, solamente 6 giorni fa il centrocampista ex anche Milan, oggi 35enne, aveva ufficializzato il rinnovo con l'Hertha Berlino. Un prolungamento di contratto che però sarà l'ultimo della carriera: "Questa è la mia ultima stagione da calciatore professionista", ha detto Boateng. "Non importa quel che succederà. Anche se giochiamo in Champions League l'anno prossimo, questa è la mia ultima stagione. Ho ancora voglia di giocare, non voglio nemmeno pensare se ci saranno minuti in Bundesliga o meno. Voglio esserci dopo un anno turbolento, non potevo fermarmi così", ha dichiarato il centrocampista che dunque è pronto, anche mentalmente, ad appendere definitivamente gli scarpini al chiodo.