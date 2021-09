Boateng condannato per lesioni e dovrà pagare 1,8 milioni

L'ex stella del Bayern ha già negato le accuse

Si è presentato in abito blu e camicia bianca a processo l'ex calciatore della nazionale tedesca Jerome Boateng. Il tribunale di Monaco di Baviera lo ha condannato per lesioni corporali a danno della sua ex compagna. Il tribunale di Monaco di Baviera ha deciso a carico del campione del mondo 2014 una pena pecuniaria da 1,8 milioni di euro, e cioè da 30 mila euro al giorno, per 60 giorni. Boateng, che ha negato le accuse, ha preso atto del verdetto del giudice Kai Dingerdissen, immobile, poi si è precipitato fuori dall'aula ed è fuggito su un SUV nero, seguito da cameraman e giornalisti. Anche se Boateng ha evitato il carcere, la reputazione del campione del mondo dal 2014 è gravemente danneggiata