Boateng, dal campo al piccolo schermo: commenterà gli Europei per tv tedesca

Novità per il fantasista del Monza che sbarca in televisione

Kevin-Prince Boateng dal campo del Monza alla televisione con un ruolo ben preciso: commentatore tv per una trasmissione tedesca durante gli Europei di questa estate. Ad annunciarlo lo stesso programma sportivo Sportschau, che fa parte della tv pubblica ARD. Con il fantasista ex Milan anche la storica bandiera della Nazionale Schweinsteiger.

Nuova avventura quindi per Kevin-Prince Boateng che prima dovrà provare a trascinare il suo Monza in Serie A e poi si dedicherà a lavorare sotto vesti inedite come commentatore tv per il programma sportivo Sportschau durante gli Europei di questa estate. L'annuncio è arrivato tramite un suggestivo video in cui Boateng, a petto nudo e con i suoi innumerevoli tatuaggi in bella mostra, se ne fa tatuare uno nuovo: il logo di Sportschau, appunto. "Ci sono tutte le fasi della mia carriera sul mio corpo - dice Boateng nella clip - Ma adesso mi aspetta la più grande".