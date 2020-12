Boateng esalta il figlio: “Più forte di me”. Su Maradona: “Ha dato tanto agli altri”

La nuova sfida di Kevin Prince Boateng si chiama Monza. Durante l’estate, l’attaccante ha scelto di ripartire dal progetto brianzolo in Serie B con l’obiettivo di portare il club nella massima divisione e tornare a lottare per le posizioni alte. Nel frattempo, però, il ghanese sta anche seguendo il figlio Maddox, come ha rivelato in un’intervista ai canali ufficali della Lega Serie B: “Per l’età che ha è più forte di me. Io all’età sua non calciavo così bene. Per me può scegliere la vita che vuole, può fare quello che vuole ma si sveglia già con la palla e ha sempre quello in testa”.

RICORDO

Poi Boateng parla anche di Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre: “Ho letto una frase che per me è emblematica. Non dobbiamo pensare a cosa ha fatto Maradona per se stesso ma cosa ha fatto per gli altri. Ha fatto tanto. E’ stato il numero uno in campo ma è stato ancor di più fenomenale fuori. Perché non ho mai sentito un compagno lamentarsi, ho sempre avuto notizie di gesti fuori dal comune. Si è parlato tanto di lui, nel bene e nel male, ma noi dobbiamo ricordare come abbia influenzato le nostre vite, e lo ha fatto e lo farà sempre”.