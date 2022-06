Matrimonio speciale per la coppia

Kevin Prince Boateng si è sposato nel Metaverso con Valentina Fradegrada. Una notte pazza e bellissima in un altro mondo, quello virtuale. Il calciatore e la nota influencer e modella hanno scelto di giurarsi amore eterno, per il momento dicendo sì solamente in una locatione creata con tecnologia 3D.