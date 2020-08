Boban rivela: “Con Ibrahimovic avevamo un patto…”

Nel corso della lunga ed interessante intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Zvonimir Boban ha avuto modo di parlare ovviamente anche di Milan e della decisione di confermare Stefano Pioli come allenatore. Curioso poi il retroscena svelato con Ibrahimovic col quale l’ex dirigente aveva un “patto”.

Boban: “Felice per Pioli. Con Ibrahimovic avevamo un patto”

“Con Pioli siamo sentiti dopo la firma e mi ha fatto tanto piacere. Ovvio che sono soddisfatto, ha fatto un lavoro di assoluto livello”, ha raccontato Boban. “Alla fine, Pioli era la nostra scelta nel momento di grande difficoltà ed è bello vedere i grandi progressi che sono stati fatti dalla squadra e anche da lui stesso”. Un pensiero anche su Ibrahimovic: “Gli avevo chiesto a febbraio di rinnovare il suo contratto perché avevamo con lui un gentlemen agreement: il patto era che, se non fosse stato sufficientemente in forma, avrebbe smesso da solo”, ha detto l’ex dirignete. “Ero sicuro che non ci sarebbero stati problemi con lui, perché Zlatan è consapevole di se stesso e del suo corpo. Con lui è cambiato tutto nella squadra a cominciare dalla crescita dei giovani. Per tutto questo, dobbiamo sempre dirgli grazie e portargli il massimo rispetto”.

