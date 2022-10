Boban: “Scudetto? Occhio anche all’Inter. Alle italiane in Europa serve…”

Le parole dell'ex calciatore sulle italiane in Champions e la lotta scudetto.

Redazione ITASportPress

Lunga intervista a Radio 1 Rai nel corso di Radio Anch'Io Sport per Zvonimir Boban, ex calciatore e ora dirigente Uefa. Diversi i temi affrontati con particolare attenzione, ovviamente, anche alla lotta scudetto in Serie A e alla Champions League.

CAMPIONATO - "Questo Napoli sembra veramente maturo. Vivono un'atmosfera straordinaria e si vede che è una squadra più convinta nei propri mezzi. Gioca un calcio straordinario, giocano in modo molto equilibrato. Per quello che riguarda il gioco loro sembrano pronti per arrivare in fondo", ha esordito Boban sui partenopei di Spalletti. "Il Milan ha grandisismo carattere anche se non gioca bene come il Napoli. Nello scontro diretto però hanno giocato meglio i rossoneri. Io dico che anche l'Inter potrebbe rientrare e se Lukaku torna come quello di due anni fa, può succedere di tutto".

CHAMPIONS - "Sappiamo quanto conta la storia delle infrastrutture e quanto per anni si è lavorato male nei vivai. Dopo Pirlo l'Italia non ha più avuto un grandissimo talento. Per cambiare ci vogliono 10/15 anni, per tornare a essere al top. Questi anni dovranno passare lavorando tanto e bene e cercando di costruire gli stadi, che è un problema imprescindibile".