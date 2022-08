Boban: “Superlega piano assurdo fallito subito. Var? Pulisce il calcio”

Tanti temi caldi affrontati dall'ex calciatore anche del Milan.

Redazione ITASportPress

Zvonimir Boban, Chief of Football della UEFA, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato a 360° degli argomenti caldi legati al calcio. In modo particolare della Superlega e del Var oltre che all'ultima edizione della Champions League vinta dal Real Madrid.

CHAMPIONS – "Tutte le Champions sono state di una bellezza pazzesca, è la competizione calcistica che più ci definisce. Andare oltre le emozioni fatte provare dal Real Madrid? Ne sono convinto, perché il calcio ci sorprende sempre. Questa Champions ha mille motivi di fascino. Le mie favorite? Sono Manchester City, Psg e Bayern Monaco", ha detto Boban.

SUPERLEGA – L'ex calciatore è tornato a parlare anche di Superlega: "Era un piano assurdo e morto in 2 giorni nell’aprile 2021. Anzi, possiamo dire mai nato. Qualsiasi progetto calcistico, dove sana competizione e valori dello sport non sono al primo posto, è destinato a finire male. Il calcio appartiene a tutti quelli che lo amano e lo seguono. La Superlega è stato un maldestro tentativo di rubarlo a tutti noi ed è vergognosamente fallito come merita. Ne stiamo parlando anche troppo: non esisterà mai".

VAR – Uno sguardo anche al Var: "All’inizio capivo i dubbi di chi lo discuteva, era una reazione naturale e logica, calcistica direi. Ma dopo tutti i miglioramenti e le tante partite corrette da gravi errori, chi lo discute ancora non è intellettualmente onesto. Il Var non solo ha eliminato quasi tutti gli errori più grandi, ma è stato un messaggio di trasparenza del calcio, di risultati più giusti e una forma di protezione verso gli arbitri che possono sbagliare. Il Var non cambia il calcio, lo pulisce. La gente non si lamenta più urlando “Ladri”. A volte ora dice “Ma neanche con il Var…?”, però crede nel sistema calcio e questo non ha il prezzo. C’è voluto coraggio ma adesso è difficile immaginare il calcio senza Var e ne sono orgoglioso".