Boga: “Contatti col Napoli ma ho scelto Sassuolo per le ambizioni del club”

Jeremie Boga si è messo alle spalle il coronavirus. L’attaccante del Sassuolo, nelle scorse ore, ha informato tutti via social di aver superato la lotta col virus e di essere pronto a tornare a disposizione del club neroverde. Eccolo allora tornare a pensare al calcio giocato ma non solo. Infatti, parlando a Telefoot, il classe 1997 ha rivelato anche un particolare retroscena di mercato che ha confermato i rumors sul suo conto e l’interesse del Napoli.

Boga: “Vicino al Napoli ma ho scelto il Sassuolo”

“Ci sono stati dei contatti con il Napoli, ma anche con il Rennes e alcuni club tedeschi”, ha esordito Boga in merito ai precedenti rumors di mercato. “Tra le varie squadre sicuramente ero in stretto contatto col Napoli ma alla fine ho deciso di rimanere a Sassuolo. Il motivo? Ho parlato con il club, e il Sassuolo è ambizioso e ho deciso di restare ancora qui per un altro anno, sono felice di ripartire”.