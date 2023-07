Boga saluta l’Atalanta: “Non sempre le cose vanno secondo i piani”

" Non sempre le cose vanno secondo i piani , ma sono stato felice di indossare con orgoglio i colori dell'Atalanta", ha esordito Boga nel suo saluto. "Mi ha permesso di imparare e di crescere in questo grande club. Ringrazio lo staff, i miei compagni di squadra, tutti i dipendenti e, naturalmente, un grande grazie a tutti i tifosi. Sono persone appassionate e vere. Vi auguro il meglio, nerazzurri. J. Boga".

La stessa società aveva ufficializzato la firma del giocatore col Nizza con questo comunicato: "Atalanta B.C. comunica di aver ceduto a titolo definitivo a OGC Nizza il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jérémie Boga, 26enne attaccante franco-ivoriano che lascia il Club nerazzurro dopo una stagione e mezza (da gennaio 2022 a luglio 2023) nel corso della quale ha collezionato – in tutte le competizioni – 47 presenze, segnando 4 gol e fornendo 6 assist. Atalanta B.C. ringrazia e saluta affettuosamente Jérémie, augurandogli il meglio per la sua nuova esperienza professionale in Ligue 1".