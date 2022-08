Bojinov: “A Lecce Zeman mi massacrava anche se segnavo. Ecco cosa voleva…”

Io ho fatto mi ricordo due gol al Brescia, e all’Inter e alla Roma. Il giorno dopo riunione con tutti: mi massacrava. “Per me questo non è calcio, tu non puoi fare questi gol, hai fatto due gol? Dovevi farne quattro”. No veramente discutevo sempre perché lui voleva proprio che tu facevi gol con gli schemi, con quelli che lui usava, 4-3-3, e che tu facevi i tagli. E lui voleva i gol con la sua tattica non che prendevi la palla e tiravi”.