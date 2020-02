Bojinov allo scoperto: “Ho ricevuto un’offerta in Italia…”

Valeri Bojinov pronto al clamoroso ritorno in Italia. Lo ha ammesso lo stesso ex attaccante tra le altre di Fiorentina, Lecce e Juventus. A 33 anni per il bulgaro si potrebbe riaprire la pista Serie A o Serie B. Nonostante la finestra di mercato sia chiusa, il bomber è svincolato dopo l’ultima esperienza e sarebbe libero di accasarsi subito in una nuova squadra.

Ai microfoni di Blitz, Bojinov ha affermato: “Ho un’offerta dall’Italia e sto aspettando di vedere come andranno le cose. Ma ho anche un’altra opzione”. Da capire, dunque, cosa deciderà il classe 1986 che nel nostro Paese aveva avuto l’ultima apparizione con la maglia della Ternana prima di venire ceduto al Partizan Belgrado.