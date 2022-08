Bojinov esalta Kostic alla Juventus: “Grande colpo ma serve anche vice Vlahovic”

PERSONALE - Sul suo passato italiano, Bojinov ha detto: "A Firenze avevo compagni di squadra come Toni, come facevo a non divertirmi e a non vivere la vita col sorriso sulla bocca? Una grande esperienza dentro e fuori dal campo. Anche giocare con i campioni del Mondo del 2006 nella Juventus è stato eccezionale. Per me, quando ero raccattapalle, era un sogno".