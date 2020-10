Bolla in Serie A, lo Spezia favorevole. Meluso: “Da noi è soluzione attuabile”

Si cercano soluzioni alternative per concludere la stagione di Serie A appena cominciata. Alcune possibili soluzioni vedono molti in disaccordo. Si parla di bolla oppure di playoff. Soprattutto sulla prima ipotesi, il direttore sportivo dello Spezia Mauro Meluso si è detto favorevole. Ai microfoni di Radio Marte, il dirigente del club neo promosso in Serie A ha parlato delle diverse piste per portare a termine l’annata calcistica italiana.

Spezia: parla Meluso

Non solo la conclusione della stagione ma anche alcuni aspetti relativi alla formazione dello Spezia nelle parole del ds Meluso: “Llorente? Non abbiamo mai fatto una trattativa vera e propria, non mi ci volevo buttare proprio perché non sapevo quali erano le conseguenze”, ha spiegato il dirigente.

E sul campionato: “Bolla per finire la stagione? Lo Spezia avrebbe la possibilità di mettere in atto qualcosa di simile perché ha un centro sportivo sul quale ha investito e fatto lavori per evitare il contagio. La soluzione potrebbe essere attuabile. Il fatto è che si sta svilendo il gioco del calcio. Sinceramente il calcio senza gli spettatori manca di spettacolo. Si va avanti giusto per farlo. A queste misure estreme io sono un po’ contrario, si tratta di dover andare avanti però infischiandosene un po’”.