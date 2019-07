Bologna, i tifosi in pellegrinaggio per Mihajlovic

Un pellegrinaggio per Sinisa Mihajlovic. Questo ciò di cui si sono resi protagonisti centinaia di tifosi del Bologna, che questa mattina hanno deciso di recarsi al Santuario della Madonna di San Luca in segno di vicinanza al tecnico serbo, affetto da leucemia e ricoverato al Policlinico di Sant’Orsola. L’iniziativa è stata lanciata su Facebook dal tifoso rossoblu Damiano Matteucci, con la processione invece guidata dal vicario pastorale allo sport Massimo Vacchetti. Al termine del pellegrinaggio, è stata poi tenuta una messa in onore di Mihajlovic, con i tifosi che hanno esposto nel portico del Santuario uno striscione con la scritta “Sinisa c’è“.

PARTECIPANTI – Tra i partecipanti, come riporta gianlucadimarzio.com, anche la moglie dell’allenatore ed il Bologna Club di Anzola Emilia, che, nei giorni scorsi, aveva portato un analogo striscione presso il ritiro di Castelrotto. “E’ stata un’idea che è piaciuta ai giocatori – ha detto il presidente Mauro Guernelli -, che lo hanno poi autografato uno ad uno. Lo striscione, con l’immagine del mister che esulta sotto la curva dopo Bologna-Empoli, è diventato un simbolo e noi vorremmo farlo avere alla famiglia. Oggi lo abbiamo portato in pellegrinaggio, ma non finisce qui: Sinisa non è solo e continueremo a dimostraglielo”