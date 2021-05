Bologna, il tecnico della Primavera Zauri positivo al Covid

Il comunicato del club

Luciano Zauri positivo al Covid-19. E' stato il Bologna a comunicare la positività dell'attuale tecnico della Primavera felsinea attraverso una nota stampa apparsa sul sito del club e i profili social: "Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid-19 dell’allenatore della Primavera Luciano Zauri. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il Mister è stato posto in isolamento domiciliare".