Bologna in lutto: è morto Giuseppe Gazzoni Frascara

Triste notizia per il Bologna e per gli appassionati di calcio: l’ex patron dei rossoblù Giuseppe Gazzoni Frascara è morto all’età di 84 anni. L’uomo, dal ‘93 al 2001 ha guidato il Bologna alla presidenza salvandola anche dal fallimento. Nel 2014 aveva assunto il ruolo di presidente onorario. In tre anni aveva trascinato la squadra in Serie A, portando nella società campioni del calibro di Roberto Baggio e Beppe Signori.

Una brutta notizia in un periodo non certo bello per tutta l’Italia e il mondo sportivo. La morte di Giuseppe Gazzoni Frascara lascia un grande vuoto nel cuore di tutti gli appassionati.