Bologna sconfitto 2-1 a Cagliari, decide l’autogol di Calafiori

Il Bologna non riparte. La squadra di Thiago Motta, vera rivelazione del girone d'andata, cade 2-1 in casa del Cagliari e trova la seconda sconfitta nelle ultime tre partite. Gli emiliani accusano le fatiche dei 120' di Coppa Italia giocati in settimana contro la Fiorentina, e subiscono la rimonta della squadra di Ranieri. Nonostante l'assenza per squalifica di Zirkzee, il Bologna aveva approcciato bene la gara ed era passata in vantaggio al 24' con Orsolini. L'esterno azzurro, rientrando dalla linea di fondo, è stato abile a beffare Scuffet con un pallonetto sul primo palo. La reazione sarda però arriva subito, e ci pensa Petagna (forse il migliore in campo) a regalare il pareggio ai suoi. Lanciato in profondità da Dossena, l'attaccante salta Skorupski e deposita in rete col sinistro. Il gol partita arriva nella ripresa, grazie ad una super giocata di Wieteska, che controlla in area un pallone difficilissimo e riesce a crossarlo in mezzo. È di Calafiori il maldestro intervento che mette la palla in rete e condanna alla sconfitta il Bologna. Thiago Motta rimane a quota 32 punti, superato dalla Lazio, mentre Ranieri trova 3 punti fondamentali per uscire dalla zona retrocessione.