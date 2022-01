Bomba dalla Francia: Zidane al Psg al più tardi a giugno

Il francese di nuovo accostato al club di Parigi

Da una parte le voci sul possibile addio di Pochettino dal Psg con approdo, a giugno, al Manchester United . Dall'altra quelli del suo sostituto che potrebbe arrivare anche prima dell'estate. In Francia, infatti, sono convinti che l'argentino dirà addio ai parigini e che Zinedine Zidane prenderà il suo posto.

RMC Sport parla del futuro della panchina del Paris Saint Germain e Daniel Riolo, editorialista che aveva predetto l'arrivo di Lionel Messi a dicembre 2020, non ha dubbi sul fatto che l'ex mister del Real Madrid, ora in pausa, sarà il nuovo allenatore della compagine parigina. Addirittura si parla di un suo arrivo "al più tardi a giugno", facendo intendere che se ci fossero le basi per un sì, questo potrebbe avvenire anche prima.