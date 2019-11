Prima parte di stagione davvero molto interessante per i bomber d’Europa. La curiosa classifica delle migliori coppie del gol vede diverse italiane nella top 10. Juventus? Inter? No, il duo d’attacco più prolifico è un altro. Davanti a potenze come Barcellona, Manchester City e Real Madrid, c’è la Lazio… Immobile e Correa possono vantare ben 20 gol insieme: 14 l’italiano e 6 il compagno di squadra. Nella classifica, però, le sorprese non mancano.

