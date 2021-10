Boniek: “Pallone d’Oro? Tifo Lewandowski ma penso che Jorginho…”

Il parere dell'ex giocatore e ora dirigente

FAVORITI - "Non so, ieri a mezzanotte sono scaduti i termini per votare. Secondo me se Jorginho avesse segnato l'ultimo rigore a Wembley l'avrebbe vinto a mani basse, invece ha fatto entrare in scena Donnarumma", ha esordito Boniek. "Vota l'Africa, vota l'America, votano tutti: lì conoscono solo Ronaldo e Messi. Temo che Messi che ha vinto la Copa América possa vincerlo. Secondo me ci sono tre che meritano di vincerlo: Jorginho, Messi e Lewandowski. Per me il più bravo è Robert, poi l'anno scorso non si sa perché non è stato assegnato dato che si è giocato, ma lui ha vinto tutto. Penso che debba vincere un giocatore che ha vinto qualcosa di concreto con la squadra, tutti sappiamo che Messi è di un'altra categoria, però Jorginho ha vinto tutto. Io poi tifo Lewandowski, sono molto curioso".