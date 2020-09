Boniek: “Pirlo alla Juventus? Avrà l’aiuto di tutti. Piatek ha sbagliato ad andare via dall’Italia”

A margine del premio Fair Play Menarini edizione 2020, in corso a Castiglion Fiorentino, Zbigniew Boniek, presidente della Federcalcio polacca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle vicende del calcio nostrano e non solo. Nazionale ma anche tanta Serie A con particolare focus sui calciatori polacchi del nostro campionato.

Boniek: “Pirlo alla Juventus con l’aiuto di tutti. Su Piatek e Milik…”

Parte dalla Nations League Boniek per parlare di calcio e dal prossimo impegno della Polonia contro l’Italia: “Ho sentito Mancini dire che dopo l’1-1 contro la Bosnia era contento. In Polonia, invece, dopo che noi abbiamo vinto contro la Bosnia erano arrabbiati per il brutto gioco mostrato. La Nations League serve anche per un rodaggio delle squadre. La prossima contro l’Italia? So che la prossima partita che ci attende è contro l’Italia sì. So che sarà un impegno difficile perché secondo me in Europa la squadra azzurra è una delle Nazionali più forti e complete che ci sono”.

Dalla Nazionale alla Serie A con riferimenti a Pirlo e ai calciatori polacchi: “Pirlo alla Juventus? Pirlo non penso che sia una mossa azzardata anche perché va in una squadra e una società di altissimo livello tra le più organizzate al mondo. Credo che la Juventus e il Bayern Monaco siano quelle più organizzate. Penso che avrà l’aiuto di tutti. Però sì, a volte un po’ di coraggio ci vuole”.

E sui giocatori polacchi: “Piatek? Lui ha segnato sia al Genoa che al Milan. Secondo me ha sbagliato a salutare l’Italia perché si è trovato bene. Ogni attaccante ha un periodo di crisi e lui ha pensato subito di cambiare. Avrebbe fatto meglio a rimanere al Milan. Milik dove giocherà? Non ci ho parlato, davvero non lo so e non saprei cosa rispondere”, ha concluso Boniek anche in ottica mercato.

