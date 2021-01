Boninsegna duro con la Juventus: “Contro l’Inter non è scesa in campo. Gol di Barella neppure negli amatori si vede…”

Intervenuto ai microfoni di Radio 1 nel corso di Radio Anch’Io Sport Roberto Boninsegna ha parlato lungamente di Inter-Juventus, derby d’Italia disputato nella serata di domenica per la 18^ giornata di Serie A. I nerazzurri hanno vinto per 2-0 mettendo in evidenza grande carattere e anche le debolezze dei rivali.

Inter-Juventus, parla Boninsegna

“Inter perfetta, la Juventus non è esistita. C’è stato più carattere e ritmo da parte dei nerazzurri. La Juventus è crollata subito”, ha commentato Boninsegna. “Conte e Pirlo? L’allievo non ha superato il maestro. Assolutamente no. Bisogna vedere quanto è stata importante la forma dei bianconeri. Non hanno mai vinto un contrasto. L’Inter è scesa in campo per vincere”. “Credo che l’Inter abbia messo un bel segno per lo scudetto. Il gol di Barella non si vede neppure negli amatori…”.